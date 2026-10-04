Орбакайте потратит около 80 млн рублей на ремонт затопленного пентхауса

Mash: певица Орбакайте сделала ремонт в США за около 80 млн рублей

Певица Кристина Орбакайте заплатила около 80 миллионов рублей на ремонт под Майами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о доме площадью 285 м². Из-за большого потопа, который случился в 2013 году, жилье пришло в непригодное состояние. В нем поменяли полы, поставили новую сантехнику и розетки, возвели новые каркасы стен и закрыли их гипсокартоном, а также собрали вентиляцию и воздуховоды.

По данным Mash, такой ремонт обойдется в $500 тысяч до $900 тысяч (около 41,7 млн рублей и 74 млн рублей по текущему курсу – «Газете.Ru»). Точной сметы семьи нет, поэтому оценка сделана по объёму работ и ценам на ремонт в Майами.

В августе Mash сообщал, что Орбакайте судится с американским ювелиром Альбертом Гадом и управляющей компанией жилого комплекса в Майами из-за потопа.

Судебные тяжбы длились более двух лет и завершились договоренностью в конце 2025 года. После устранения последствий затопления судебные разбирательства прекратятся.

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