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Культура

«Переспала — помалкивай»: Шаляпин призвал актрис молчать о домогательствах продюсеров

Певец Прохор Шаляпин выступил против рассказов о домогательствах в мемуарах
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Певец Прохор Шаляпин выступил против того, что артистки пишут в своих мемуарах о случаях домогательств. Его слова передает ROCKET MAG.

Шаляпин считает неправильным, что артистки спустя 50 лет рассказывают о случаях насилия со стороны своих продюсеров. Он отметил, что многих шоуменов к тому времени уже нет на этом свете.

«Переспала — помалкивай. Взяла деньги, в сумку положила, пошла домой, перекрестилась, помолилась, грехи отпустили. Все», — заявил певец.

По мнению Шаляпина, таким артисткам нужно «радоваться» тому, что в их жизни «был секс».

В августе Шаляпин раскрыл, что его новой возлюбленной стала вдова, которой «чуть меньше 70 лет».

По словам Шаляпина, он познакомился со своей новой избранницей в косметическом салоне, в котором оба делали омолаживающие процедуры. Певец отметил, что его возлюбленная, становившаяся вдовой четыре раза, прекрасно выглядит.

Артист также рассказал, что у избранницы есть собственная квартира в центре Москвы и дача. При этом женщина поругалась со своими детьми, которые, по словам Шаляпина, постоянно требуют от нее деньги и не дарят любовь в ответ.

Ранее Прохор Шаляпин списал у Дмитрия Колдуна райдер.

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