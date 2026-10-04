Умер руководитель Московского центра авторской песни Александр Костромин

Ушел из жизни глава Московского центра авторской песни Александр Костромин. Ему было 75 лет, сообщила вдова мужчины в разговоре с ТАСС.

«Александр скончался 3 октября в 19:20 [мск]», — сказала она журналистам.

По словам собеседницы, причиной смерти Костромина стал рак. Другие подробности, в том числе дата и место прощания на данный момент не сообщаются.

Костромин родился 13 сентября 1951 года. Он был аккомпаниатором-гитаристом, исполнителем авторской песни, педагогом, редактором и составителем сборников, много лет возглавлял Московский центр авторской песни. Костромин также аккомпанировал Александру Городницкому. Составлял сборники бардов Юрия Визбора, Александра Галича, Сергея Никитина, Новеллы Матвеевой и других.

По данным из открытых источников, о болезни музыканта стало известно два года назад.

Бардовская песня (или авторская песня) — это музыкально-поэтический жанр, в котором один человек совмещает роли автора текста, автора музыки и исполнителя, обычно под акустическую гитару. Возник в середине прошлого века. Предшественниками авторской песни исследователи считают городской романс и песенные миниатюры Александра Вертинского.

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