Zivert сделала необычный подарок сестре

Певица Zivert (Настоящее имя — Юлия Зиверт) сделала пародию на Майкла Джексона в собственном шоу. Об этом сообщает ROCKET MAG.

Zivert спела хит Джексона «Thriller» в рамках своего шоу «Где-то в ретро». Концерт прошел 3 октября в «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Певица исполнила песню зарубежного коллеги как подарок своей младшей сестре, которая всегда хотела побывать на его выступлении.

В октябре 2025 года Зиверт дебютировала в кино. Она сыграла итальянку в сериале «Санкционер». Сценарий к картине написал режиссер Жора Крыжовников. Кинематографист заметил певицу на корпоративе по случаю его дня рождения.

Режиссером сериала выступил Артем Захарьян. Он участвовал в написании сценариев таких проектов, как «Елки 11», «До последнего клиента», «Любопытная Варвара». «Санкционер» стал второй режиссерской работой Захарьяна. Главную роль в сериале исполнил Дмитрий Нагиев.

В проекте также приняли участие: Любовь Толкалина, Борис Дергачев, Аглая Тарасова, Марат Башаров, Александр Ильин, Николай Шрайбер, Анна Уколова.

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