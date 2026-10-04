Рудковская оценила концерт Ольги Бузовой

Продюсер Яна Рудковская в Telegram-канале высоко оценила шоу певицы Ольги Бузовой в Москве.

По мнению Рудковской, сильным моментом стало то, когда Бузова расплакалась и рассказала, что ей приходилось «собирать себя по кусочкам».

«Оля невероятная трудяга! Помню еще ее концерт в Крокусе — тоже было здорово! Сейчас видно, какая огромная работа была проделана. Такой труд под силу оценить только профессионалам. Да, работа проведена действительно колоссальная! Оля, ты молодец!» — заявила продюсер.

2 октября на «ВТБ Арене» в Москве прошел первый стадионный концерт Ольги Бузовой. Подготовка шоу заняла два года, и оно получилось технически сложным: трехэтажная сцена и 200-метровая авансцена — самая длинная в истории российских выступлений. В оформлении использовали искусственный интеллект, а хореографию поставила Анна Соул из команды Анны Asti.

Главная особенность программы — отсутствие дуэтов. Бузова объяснила, что концерт посвящен ее личностному пути, поэтому не позвала гостей.

Ранее Ольга Бузова расплакалась из-за шрамов.