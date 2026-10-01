Дана Борисова о браке: «Мне мужики не нужны давно»

Телеведущая Дана Борисова заявила в беседе с Общественной службой новостей, что давно не стремится к традиционному браку и вполне комфортно чувствует себя в одиночестве.

«Мне мужики не нужны давно, уже не интересно. Но если человек приятный и готов как-то оказывать моральную или финансовую помощь, то я еще могу рассмотреть его кандидатуру», — заявила Борисова.

По словам телеведущей, максимум, что ей близко, — формат гостевого брака. При этом телеведущая не скрывает, что даже такие варианты сейчас не рассматривает, поскольку достойных претендентов попросту нет.

«Мне больше подходит гостевой брак, а не классический. Но пока даже нет нормальных вариантов, поэтому к чему сейчас эти рассуждения? Мы просто делим шкуру [живого] медведя», — сказала она.

У Даны Борисовой есть дочь Полина, которая родилась в браке с бизнесменом Максимом Аксеновым. Позже Борисова недолго была замужем за предпринимателем Андреем Трощенко, но их союз продлился всего восемь месяцев.

Недавно Борисова, говоря о публичных скандалах с дочерью, заявила, что привыкла называть вещи своими именами, а не показывать «счастливую картинку».

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