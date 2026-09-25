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Культура

Волочкова раскрыла, из-за кого испортились ее отношения с дочерью: «Постаралась очернить»

Балерина Волочкова заявила, что мать испортила ее отношения с дочерью
Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла, что мешает ей наладить отношения с дочерью Ариадной. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

По словам Волочковой, 21-летняя Ариадна намеренно избегает встреч с ней. Артистка заявила, что такому поведению дочери поспособствовала мать самой балерины.

«Когда-то она мне лично заявила, что сделает все возможное, чтобы испортить мои отношения с Ариадной. Так, собственно говоря, и вышло. А еще отцовская сторона дочери постаралась максимально очернить меня в глазах ребенка, чтобы ей не хотелось со мной даже общаться», — поделилась знаменитость.

Волочкова добавила, что не знает, где сейчас проживает ее наследница. По словам балерины, девушка не отвечает на ее звонки и сообщения. Кроме того, Ариадна скрывает свой адрес, чтобы мать не смогла неожиданно приехать к ней.

Дочь Анастасии Волочковой в 14 лет переехала от нее к своему отцу Игорю Вдовину и его семье. Артистка заявляла, что жена бизнесмена ненавидит Ариадну. Однако сама девушка неоднократно говорила об отсутствии конфликтов с мачехой Еленой Николаевой. Телеведущая публично подчеркивала, что падчерица всегда была и остается любимым ребенком в семье, несмотря на заявления ее матери.

Ариадна Волочкова скрывала свою личную жизнь. Однако в январе 2025 года она появилась на вечере в честь дня рождения матери с возлюбленным. Позже стало известно, что девушка состоит в отношениях с Никитой Григоряном. И в том же году дочь балерины вышла за него замуж.

Ранее Волочкова рассказала о самом близком человеке.

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