Самойлова о знакомстве с Джиганом: «Не любовь с первого взгляда»

Блогерша Оксана Самойлова рассказала журналистке Ксении Собчак о том, как состоялось ее знакомство с будущим на тот момент мужем — рэпером Джиганом. Первый выпуск трехсерийного интервью «Настоящая жизнь Оксаны Самойловой» вышел на VK Видео.

«Это не была любовь с первого взгляда. Не было такого, что это моя судьба», — признается она.

После короткого разговора Джиган написал Самойловой в социальных сетях и позвал сниматься в своем клипе «Холодное сердце». После этого они начали плотно общаться.

«Встретились на Новый год 2009-2010, начали жить вместе и не расставались до недавнего времени. Мне нравилось, что он такой брутальный и сильный — потом мне это разонравилось, мне нравилось чувство юмора, то, что он селеба, и он классно ко мне относился. В начале», — делится Оксана Самойлова.

До этого Самойлова обратилась в суд с иском к Джигану после сообщений о стрельбе в их доме. Бывшая жена рэпера просит определить место жительства четверых детей с ней и ограничить отца в родительских правах. Что известно о требованиях Самойловой и как на них ответил Джиган — в материале «Газеты.Ru».

Самойлова также высказалась о возможных психологических травмах детей.