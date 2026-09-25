Мать Самойловой оценила Джигана как отца: «Дети стали вдруг нужны»

Мать блогерши Оксаны Самойловой Евгения оценила как отца рэпера Джигана — своего зятя. Интервью с женщиной вышло в рамках проекта «Настоящая жизнь Оксаны Самойловой», первый выпуск которого опубликован в VK Видео.

Евгения предложила пролистать социальные сети Джигана до развода с ее дочерью. Она утверждает, что там нет упоминания детей.

«Дети стали вдруг нужны папе после развода. С одной стороны хорошо: у детей появился папа — они не видели папу такого. Папа с ними в бассейн, папа с ними в парк — а где папа был до этого? Где 15 лет папа был? В кровати лежал, в качалке, в студии — о чем тут говорить?» — рассуждает женщина.

У Джигана и Оксаны Самойлова четверо несовершеннолетних детей — трое дочерей и сын.

До этого Самойлова обратилась в суд с иском к Джигану после сообщений о стрельбе в их доме. Бывшая жена рэпера просит определить место жительства четверых детей с ней и ограничить отца в родительских правах. Что известно о требованиях Самойловой и как на них ответил Джиган — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мать Оксаны Самойловой обвинила Джигана в угрозах.