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Культура

Тимати ответил на упреки Бородина из-за Bugatti фразой: «Слышь, общественник»

Рэпер Тимати нецензурно выругался в ответ на упреки Бородина из-за Bugatti
timatiofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) нецензурно послал главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Об этом сообщает Life.

Накануне Виталий Бородин раскритиковал музыканта, который приобрел гиперкар Bugatti W16 Mistral стоимостью около 500 млн рублей, за демонстрацию роскоши в текущих условиях. Он назвал покупку «понтами», призвал артиста «показать любовь к родине» и предложил обсудить ситуацию в личных сообщениях.

Под постом общественника артист оставил нецензурную реплику: «Слышь, общественник, [отстань]».

После этого, отмечает Life, Бородин скрыл комментарий, но реакция артиста успела разойтись по сети. Сейчас глава ФПБК готовит иск о защите чести и достоинства.

Депутат Госдумы Виталий Милонов тоже резко осудил в беседе с «Газетой.Ru» покупку сверхдорогого европейского гиперкара Тимати.

«Я считаю, что этот поступок глубоко безнравственный в нынешней ситуации. Я не хочу его так называть, но он ведет себя как папуас, который охотится за золотым кольцом в нос. Не тем надо хвастаться», — сказал он.

О новом приобретении Тимати и его коллекции дорогих машин подробно писала «Газета.Ru».

Ранее представитель Тимати ответила на вопрос журналиста о покупке певцом Bugatti за 500 млн рублей.

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