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Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Культура

«У них будут травмы»: Оксана Самойлова о детях от Джигана

Блогерша Самойлова заявила, что не корит себя за травмы детей
Осторожно: Собчак/VK

Блогерша Оксана Самойлова рассказала журналистке Ксении Собчак о том, что детей от рэпера Джигана не удастся уберечь от травм. Первый выпуск трехсерийного интервью «Настоящая жизнь Оксаны Самойловой» вышел на VK Видео.

Недавно Джиган попал в скандал со стрельбой в персонал собственного дома и удержанием людей в заложниках на глазах собственных детей. Самойлова признает, что воспитание в нестабильной семье отразится на детях.

«Да, у моих детей будут травмы. Так же, как и у каждого человека. Набор травм и билет к психиатру или психологу — 100% обеспечен. И есть вещи, которые я не могу контролировать. Все, что в моих силах, все, что я могу сделать — конечно же, я делаю. Но я не беру на себя лишнюю ответственность, не корю себя за это», — заявила она.

Оксана Самойлова также выразила надежду, что Джиган будет общаться с детьми.

У Джигана и Оксаны Самойлова четверо несовершеннолетних детей — трое дочерей и сын.

До этого Самойлова обратилась в суд с иском к Джигану после сообщений о стрельбе в их доме. Бывшая жена рэпера просит определить место жительства четверых детей с ней и ограничить отца в родительских правах. Что известно о требованиях Самойловой и как на них ответил Джиган — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что мать Оксаны Самойловой обвинила Джигана в угрозах.

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