Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Культура

Обвинительница Jay‑Z отозвала обвинения: «Он никогда не насиловал меня»

Обвинившая Jay‑Z в изнасиловании женщина призналась, что все выдумала
Mario Anzuoni/Reuters

Женщина, которая в 2024 году обвинила Jay‑Z (настоящее имя — Шон Картер) в изнасиловании, официально признала, что ее заявления не соответствуют действительности. Об этом сообщает BBC.

«Шон «Jay‑Z» Картер никогда не насиловал меня. Я никогда не встречалась и не разговаривала с мистером Картером», — сказала она в новом заявлении.

Также американка уточнила, что не получала угроз или денег от рэпера или его представителей и не была подкуплена за свое последнее заявление.

В 2024 году анонимная заявительница (в судебных документах — Джейн Доу) подала иск, утверждая, что в 2000 году на вечеринке после MTV Video Music Awards ее накачали наркотиками и изнасиловали Jay‑Z и Шон «Дидди» Комбс. В феврале 2025 года женщина отозвала иск, после чего Картер подал в суд на нее и ее адвокатов.

По словам женщины, ее история появилась после того, как в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она увидела объявление о поиске людей с заявлениями о насилии в отношении Комбса, которое «пробудило воспоминания». При этом она утверждает, что не давала разрешения на подачу иска, не видела проекта судебного документа, а адвокаты направили его в суд «без проведения независимого расследования, проверки сведений или должной осмотрительности».

Jay‑Z с самого начала отрицал обвинения, называя их «попыткой шантажа» и «необоснованными, вымышленными и возмутительными утверждениями». После отзыва иска рэпер, состоящий в браке с Бейонсе, говорил о серьезной травме, которую испытали его семья и близкие.

Ранее рэпер Jay-Z поздравил Бейонсе с 45-летием на концерте в Лондоне.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!