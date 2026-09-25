Женщина, которая в 2024 году обвинила Jay‑Z (настоящее имя — Шон Картер) в изнасиловании, официально признала, что ее заявления не соответствуют действительности. Об этом сообщает BBC.

«Шон «Jay‑Z» Картер никогда не насиловал меня. Я никогда не встречалась и не разговаривала с мистером Картером», — сказала она в новом заявлении.

Также американка уточнила, что не получала угроз или денег от рэпера или его представителей и не была подкуплена за свое последнее заявление.

В 2024 году анонимная заявительница (в судебных документах — Джейн Доу) подала иск, утверждая, что в 2000 году на вечеринке после MTV Video Music Awards ее накачали наркотиками и изнасиловали Jay‑Z и Шон «Дидди» Комбс. В феврале 2025 года женщина отозвала иск, после чего Картер подал в суд на нее и ее адвокатов.

По словам женщины, ее история появилась после того, как в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она увидела объявление о поиске людей с заявлениями о насилии в отношении Комбса, которое «пробудило воспоминания». При этом она утверждает, что не давала разрешения на подачу иска, не видела проекта судебного документа, а адвокаты направили его в суд «без проведения независимого расследования, проверки сведений или должной осмотрительности».

Jay‑Z с самого начала отрицал обвинения, называя их «попыткой шантажа» и «необоснованными, вымышленными и возмутительными утверждениями». После отзыва иска рэпер, состоящий в браке с Бейонсе, говорил о серьезной травме, которую испытали его семья и близкие.

Ранее рэпер Jay-Z поздравил Бейонсе с 45-летием на концерте в Лондоне.