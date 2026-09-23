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Культура

Джиган угрожал персоналу и увольнял по СМС

Бывший работник семьи Джигана раскрыл, что рэпер угрожал персоналу
VK Музыка

Бывший сотрудник семьи Джигана рассказал Mash, что рэпер увольнял домашний персонал по СМС без причины, а в последние месяцы начал угрожать сотрудникам.

Близкий к семье артиста источник поделился, что Джиган регулярно срывался на прислугу: материл, кричал, увольнял каждого, кто попадался под горячую руку. Для него было нормой одним сообщением выгнать человека, проработавшего в семье много лет. Чаще всего это происходило, когда Оксана Самойлова была в командировках и не могла вмешаться.

Таким образом, раскрыл инсайдер, семья лишилась любимой няни детей, которую рэпер уволил по СМС. То, что ее любили дети и у Самойловой не было к ней ни одного нарекания, не сыграло никакой роли.

В последние месяцы, отмечает Mash, ситуация стала еще хуже: музыкант начал угрожать некоторым сотрудникам расправой, а кульминацией стала попытка вооруженного инцидента с участием сотрудников, после чего артист лег в рехаб.

Накануне сообщалось, что Джиган проходит многомиллионное лечение в израильской реабилитационной клинике после стрельбы по сотрудникам своего подмосковного дома.

Ранее сообщалось, что Джигьян взял в заложники прислугу и устроил стрельбу в доме.

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