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Культура

Долина усомнилась, что Михайлов изменял жене

Певица Долина назвала Михайлова честным парнем после слухов об измене жене
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певица Лариса Долина в беседе с «Пятым каналом» не поверила слухам, что развод Стаса и Инны Михайловой произошел из-за измены артиста.

Долина подчеркнула, что знает Михайлова. Она назвала коллегу открытым и честным парнем.

«Я никогда не поверю в то, о чем вы говорите. Там, наверное, какая-то другая ситуация. Если это действительно произошло», — заявила исполнительница.

Долина призналась, что не знает причину развода Михайловых. Артистке показалось странным расставание певца с женой. Она заявила, что Стас и Инна Михайловы были очень красивой парой.

«А как к этому можно относиться? Это их решение. Значит, так случилось. Всякое в жизни бывает», — рассказала певица.

Стас и Инна Михайловы были в отношениях 20 лет, из них 10 лет в браке. Их называли одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. За время совместной жизни у супругов родились две дочери — Иванна и Мария.

О расставании с певцом Михайлова сообщила подписчикам в день рождения младшего ребенка. До этого поклонники не знали о проблемах в звездном браке, так как в социальных сетях и на публике супруги демонстрировали идиллию.

Ранее Наталья Штурм выразила сомнение в разводе Стаса Михайлова.

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