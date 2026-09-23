Джиган потратил на лечение в рехабе более 2 млн рублей после стрельбы по сотрудникам

Рэпер Джиган проходит многомиллионное лечение в израильской реабилитационной клинике после стрельбы по сотрудникам своего подмосковного дома. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, базовый курс лечения в том рехабе стоит около 2 миллионов рублей. Цена может быть выше, если диагноз тяжелый. Как утверждает SHOT, в прошлом году Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) лечился в клинике около пяти месяцев за 5,8 миллионов рублей.

Издание отметило, что инцидент произошел в июле. Джиган открыл огонь из пневматической винтовки по собственным охранникам в поселке «Шато Соверен». Один из сторожей получил ранения в руку и ногу. Очевидцы утверждают, что певец находился в нетрезвом состоянии и считал всех вокруг врагами. По данным SHOT, Джиган удерживал персонал в доме около 10 часов. Все это произошло в присутствии детей артиста, которые спрятались и вызвали мать – Оксану Самойлову.

Самойлова экстренно прибыла на место происшествия из Италии, вместе с ней были охрана коттеджного поселка и друзья рэпера. Джигана скрутили и отправили на лечение в Израиль. Пострадавшие не подавали заявления в полицию.

Ранее сообщалось, что Джиган сделал семейное фото через нейросети.