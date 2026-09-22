Кудрявцева вышла на связь после заявлений Гордон: «Катитесь куда подальше»

Телеведущая Кудрявцева заявила после слов Гордон, что не хочет ничего объяснять

Телеведущая Лера Кудрявцева записала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) юмористический ролик после интервью бывшей подруги – юристки Екатерины Гордон.

«Я официально в том состоянии, когда уже ничего никому не объясняю. Разбирайтесь сами, верьте слухам, обсуждайте, вините меня и катитесь куда подальше», — заявила знаменитость.

В новом интервью Гордон утверждала, что находилась в неравных отношениях с Лерой Кудрявцевой. По мнению юристки, она находилась «под каблуком» в дружбе с телеведущей. Женщина намекнула, что чувствовала себя «менее значимой, чем курьер». Юристка утверждает, что в один момент ее жизнь стала токсичной.

В мае Екатерина Гордон заявила, что продюсер Татьяна Тур стала главной причиной ее расставания с Кудрявцевой. Она подчеркнула, что не будет негативно высказываться о бывшей подруге. По словам юристки, она никогда не будет относиться плохо к крестной своего сына Теодора. Телеведущая является крестной матерью мальчика.

Ранее Гордон осудила премьеру сериала с Идой Галич.