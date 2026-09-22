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Культура

Жену Петросяна не пустили в Европу

Жена Петросяна Брухунова сообщила, что ей не дали визу
bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее не пустили в Европу.

Брухунова должна была уехать 22 сентября в Милан на Неделю моды. Супруге юмориста не выдали визу.

«Это впервые за 13 лет моих путешествий по Европе. Впервые мне не дали визу без обоснований и объяснений. Просто вернули чистый паспорт», — заявила жена артиста.

В ноябре 2024-го Брухунова рассказала, от каких путешествий отказалась из-за СВО. Супруга артиста заявила, что выбирает страны, где не нужно прятать свое происхождение. По словам жены комика, она больше не возит деньги в «агрессивную Европу». Женщина заявила, что ездит туда, где любят и поддерживают Россию.

В ноябре 2025-го жена Петросяна сообщила, что столкнулась с большим количеством хейта из-за свитера с надписью «Порвем за Россию».

Брухунова отметила, что была рада хейту в свой адрес. Она объяснила, что из-за него вычислила своих недоброжелателей и смогла их заблокировать в соцсетях.

Ранее жена Петросяна решила не отдавать сына в первый класс.

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