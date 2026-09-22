Настасья Самбурская обратилась к Гогунскому: «Забудь про меня»

Актриса и певица Настасья Самбурская вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и обратилась к коллеге по сериалу «Универ» Виталию Гогунскому с просьбой не докучать ей.

Самбурская ответила на высказывания Гогунского про нее из интервью Лауры Джугелии. По словам актера, знаменитость заблокировала его в соцсетях и написала про него песню «Прости, Виталя, прости».

Артист также утверждал, что после хейта коллеги прослушивания его проекта VIGO увеличились в шесть. Гогунский заявил о готовности перечислить гонорар с хайпа от проекта или отправить цветы.

Самбурская заявила, что ее коллега по «Универу» не в себе.

«Во-первых, у тебя 80 тысяч прослушиваний. Если ты собрался с этой суммы мне переводить какие-то деньги… 80 тысяч прослушиваний – это примерно пару тысяч рублей. Я, пожалуй, откажусь от этой несметной цифры в 1 тысячу рублей, потому что боюсь, что это богатство меня просто разворотит», — пошутила артистка.

Актриса также опровергла, что заблокировала Гогунского в соцсетях и посвятила ему песню. Как отметила Самбурская, трек «Прости, Виталя, прости» написан поэтессой Юлией Соломоновой и никак не связан со звездой «Универа». По словам актрисы, ей абсолютно все равно на коллегу.

«А то, что ты отметил меня на каком-то видео, где на меня сделали прекрасную пародию, это вообще не имеет к тебе никакого отношения. Потому что вся Россия меня отмечала под этим прекрасным видео. И ты здесь вообще ни при чем. Так что просто забудь про меня, что я существую», — заявила актриса.

Ранее Гогунский рассказал, как покорил новую избранницу.