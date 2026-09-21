Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Культура

По делу Некоглая во время антинаркотического рейда задержали 15 человек

Baza: по делу Некоглая изъяли наркотики на сумму 2,16 млн рублей
Кадр из видео/ПУШКА/Youtube

По делу блогера Некоглая (настоящее имя Николай Лебедев) в Молдове задержали в общей сложности 15 человека. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По результатам масштабного антинаркотического рейда местной полиции было возбуждено 23 уголовных дела, составлено 58 протоколов.

У группы лиц были изъяты синтетические и растительные наркотики на сумму более 450 000 леев — около 2,16 млн рублей.

Официально не раскрывает личности задержанных, о возможной причастности к преступлениям Некоглая сообщили местные СМИ. Предварительно, стримеру и его жене грозит срок от 7 до 15 лет за распространение наркотиков.

Telegram-канал Mash писал, что блогера подозревают в распространении запрещенных веществ среди несовершеннолетних.

Ранее Шехзаде Баязид из «Великолепного века» был задержан по делу о наркотиках.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!