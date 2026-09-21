По делу Некоглая во время антинаркотического рейда задержали 15 человек

Baza: по делу Некоглая изъяли наркотики на сумму 2,16 млн рублей

По делу блогера Некоглая (настоящее имя Николай Лебедев) в Молдове задержали в общей сложности 15 человека. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По результатам масштабного антинаркотического рейда местной полиции было возбуждено 23 уголовных дела, составлено 58 протоколов.

У группы лиц были изъяты синтетические и растительные наркотики на сумму более 450 000 леев — около 2,16 млн рублей.

Официально не раскрывает личности задержанных, о возможной причастности к преступлениям Некоглая сообщили местные СМИ. Предварительно, стримеру и его жене грозит срок от 7 до 15 лет за распространение наркотиков.

Telegram-канал Mash писал, что блогера подозревают в распространении запрещенных веществ среди несовершеннолетних.

Ранее Шехзаде Баязид из «Великолепного века» был задержан по делу о наркотиках.