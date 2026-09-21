Солист «БиС» выступил на следующий день после падения

Солисты группы «БиС» Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский выступили на свадьбе певца Akmal' и блогерши Александры Куртовой. Об этом рассказала артистка Юлианна Караулова в Telegram-канале.

Торжество прошло 20 сентября. Караулова записала ролик, как дуэт поет трек «Твой или ничей».

«Гуляем свадьбу Акмаля и Саши, а тут «БиС» здоровые и бодренькие такие поют», — поделилась певица.

12 марта 2026 года Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский объявили о воссоединении группы «БиС» спустя 17 лет после закрытия. Затем они выпустили новую песню.

19 сентября Дмитрий Бикбаев сорвался с троса на первом большом концерте после возрождения «БиС». Соколовский рассказал, что коллега прошел полный чекап у врачей. У него не нашли ни переломов, ни внутренних разрывов. По словам менеджера коллектива, артисту диагностировали сильный ушиб и порекомендовали носить бандаж.

Соколовский посчитал большой удачей, что коллега не получил переломов и внутренних разрывов. Он заявил, что Бикбаев «родился в рубашке» и оберегается «очень мощным ангелом-хранителем».

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