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Культура

Команда Антона Беляева вышла на связь после обвинений Рудковской в плагиате

Команда Антона Беляева отказалась комментировать обвинения Рудковской в плагиате
Алексей Никольский/Евгения Новоженина/РИА Новости

Команда певца Антона Беляева не будет комментировать обвинения продюсера Яны Рудковской в плагиате. Об этом «Газете.Ru» сообщила PR-менеджер артиста.

«Добрый день! Не даем комментарии. Спасибо!» — отметила представитель Беляева.

Скандал с участием певца разгорелся после выступления Вани Дмитриенко с кавером «Седой ночи». По словам Яны Рудковской, номер ставил Антон Беляев и она испытала «сильнейшее разочарование» из-за поступка артиста. Рудковская подчеркнула, что Беляев не менял аранжировку, а просто «своровал» чужую работу.

«То, что он поставил в номер Ване Дмитриенко на закрытии Фестиваля молодежи (к Ване вопросов нет, он хороший и очень талантливый парень, наш товарищ, и это не его зона ответственности) — это подстава артисту. И, конечно, это плевок под ноги Диме Билану», — заявила Рудковская в своем Telegram-канале.

Трек с ИИ-голосом Канье Уэста создал Август Септемберов, и он быстро стал популярным в сети. Первым вживую исполнить композицию решил Дима Билан на VK Fest, после чего включил ее в свои сольные концерты. Септемберов в беседе с «Газетой.Ru» делился, что команда Билана связывалась с ним перед выступлением и обговаривала все детали. При этом об исполнении песни Дмитриенко автор ИИ-кавера ничего не знал.

Ранее сообщалось, что песни Билана и Басты стали самыми популярными при обучении зарубежных нейросетей.

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