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Культура

Сын блогера, умершего после увеличения пениса, раскрыл правду об отце

Сын Убирибо заявил, что у скончавшегося блогера не было микропениса
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Сын британского предпринимателя, блогера Игхо Убирибо раскрыл правду об отце в новом интервью. В беседе с Daily Mail 21-летний Джуниор ответил на слухи о микропенисе у скончавшегося после увеличения гениталий Убирибо.

По словам Джуниора, одного из восьми детей покойного, его отцу нечего было стыдиться.

«Никто в семье не верит, что операция стала причиной его смерти. У него не было микропениса, ему нечего было стыдиться», — подчеркнул он.

Джуниор также не уверен в том, что семье была предоставлена полная информация о последних минутах жизни его отца.

«У него было несколько партнерш, зачем бы ему увеличивать пенис. Довольно больно читать эти сообщения об операции, потому что она ему не требовалась», — заключил юноша.

Смерть 51-летнего мужчины наступила в Бангкоке. Причиной смерти была указана «инъекция гиалуроновой кислоты в гениталии» — в легких были обнаружены следы филлера, вызвавшего тромбоэмболию. В клинике, где предположительно сделали инъекция, сообщили, что Убирибо был постоянным посетителем и перенес пять инъекций с 2024 года.

На этой неделе министерство здравоохранения Таиланда распорядилось провести расследование смерти Убирибо.

Ранее сообщалось, что 22‑летняя блогерша умерла после операции по уменьшению груди.

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