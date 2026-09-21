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Культура

Блогера Некоглая задержали по подозрению в торговле наркотиками

Mash: в Молдавии задержали стримера Некоглая с женой
nekoglai1337/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) задержан в Молдавии по подозрению в торговле наркотиками и организации притона в пригороде Кишинева, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, Лебедев через социальные сети якобы привлекал к употреблению наркотиков подростков, которых в этих целях приглашал к себе домой. Блогера задержали в коммуне Стэучени на улице Германа Пынтеа, в ходе обыска полицейские обнаружили два пакета с наркотиками, устройства для приготовления и упаковки запрещенных веществ.

Утверждается, что при задержании блогер напал на правоохранителей, а его жена, гражданка России, попыталась сбежать. Обоих задержали на 72 часа, им грозит срок от 7 до 15 лет.

В 2022 году Некоглая депортировали из России в Молдавию за шутки над солдатом российской армии.

Ранее Шехзаде Баязид из «Великолепного века» был задержан по делу о наркотиках.

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