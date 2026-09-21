Писатель Эдвард Радзинский отказался отмечать 90-летний юбилей

Писатель Эдвард Радзинский признался, что не будет отмечать 90-летний юбилей

Писатель и драматург Эдвард Радзинский признался «Газете.Ru», что не планирует отмечать свой юбилей.

23 сентября Радзинскому исполнится 90 лет. Однако писатель отметил, что никогда масштабно не праздновал день рождения, поэтому не собирается устраивать торжество и на юбилей.

«Я своих юбилеев не отмечал и не отмечаю. Еще раз благодарю за добрую память», — поделился Радзинский.

Драматург Радзинский родился в 1936 году в Москве. Свою первую пьесу «Мечта моя… Индия» он написал еще во время учебы в Историко-архивном институте, а популярность к нему пришла после спектакля «104 страницы про любовь», поставленного режиссером Анатолием Эфросом в «Ленкоме». Также Радзинский известен произведениями «Снимается кино», «О женщине», «Беседы с Сократом», «Продолжение Дон-Жуана» и другими. Многие его пьесы ставили зарубежные театры.

В 2023 году появились слухи об отъезде Радзинского из России, но писатель лично опроверг их. По его словам, он просто сменил адрес проживания, перебравшись в Подмосковье.

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