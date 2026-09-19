Ольга Бузова расплакалась из-за шрамов: «Оно ужасно выглядит»

Певица Ольга Бузова поделилась, что из-за оставшихся после травмы шрамов она испытывает дискомфорт. Ее слова передает 7дней.ru.

По словам Бузовой, ей трудно носить юбки, а во время выступлений не всегда удается скрыть повреждение, так как элементы костюма могут сползать во время танцев.

«Я не знаю, как его сейчас показать, потому что оно ужасно выглядит. И это для меня как для девочки большой стресс, потому что пока юбки я не могу носить…» — рассказала артистка, едва сдерживая слезы.

Бузова также поделилась, что травма ограничивает ее на репетициях: артистке трудно сгибать поврежденную ногу и выполнять некоторые силовые упражнения.

В июне Ольга Бузова получила травму колена. Она поскользнулась в душе и упала. В ходе операции врачи удалили мелкие осколки стекла и наложили около 40 швов. Хотя открытого перелома не было, Бузова потеряла много крови. Сейчас певица до сих пор проходит реабилитацию, но рассчитывает полностью восстановиться к октябрю.

Ранее сообщалось, что Бузова расплакалась из-за отмены концерта в Хабаровске.