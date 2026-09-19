Кадеты исполнили рок-версию гимна России на выборах

В УИК № 2619 Крымска на выборах в Госдуму кадеты исполнили рок-версию гимна России. Об этом сообщила администрация Крымского района.
Кадеты Крымского казачьего кадетского корпуса спели перед избирателями вместе с членами комиссии.
«И поют — отлично!» — говорится в публикации администрации.
Выборы в Госдуму Российской Федерации проходят 18, 19 и 20 сентября.
До этого в одном из российских регионов на избирательном участке выступил народный хор. В ходе первого дня выборов в Семеновке Волгоградской области УИК №1916 посетили участницы Народного хора «Селяночка».
Кроме того, в Тюмени на избирательный участок пришла семья в костюмах Человека-паука, а компанию им составил Колобок.
Ранее Юрий Антонов проголосовал и попал на фото.