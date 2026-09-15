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Культура

Эдгард Запашный вышел на связь после новости о приступе аритмии у брата

Эдгард Запашный отказался комментировать состояние брата после приступа аритмии
РИА Новости

Артист цирка Эдгард Запашный вышел на связь после новостей о том, что у его брата Аскольда в ночь с 14 на 15 сентября произошел приступ аритмии. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что не будет раскрывать подробности состояния родственника.

«Если вы по поводу Аскольда, то я не комментирую новости [о его состоянии]. Спасибо», — заявил Эдгард Запашный.

Mash опубликовал информацию, что Аскольду Запашному стало плохо ночью. 48-летнему артисту экстренно потребовалась помощь медиков из-за аритмии. По данным Telegram-канала, врачи смогли стабилизировать его состояние на месте.

Предварительно, Запашному диагностировали мерцательную аритмию — хроническое нарушение сердечного ритма. Медики дали артисту рекомендации, а также посоветовали в ближайшее время обратиться в клинику для обследования. Сам Аскольд Запашный пока новости о своем здоровье не комментировал.

В ноябре артист делился в интервью, что готов поехать в зону СВО. Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка подчеркнул, что поможет стране в качестве бойца, если будет необходимость, но пока он предпочитает приносить пользу на своей работе.

Ранее Запашный рассказал о «выходе на пенсию» цирковых тигров.

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