Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииВыборы в Госдуму — 2026
Культура

Ирина Безрукова раскрыла подробности восстановления после перелома

Актриса Ирина Безрукова раскрыла, что впервые за 20 лет оформила больничный
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ирина Безрукова раскрыла подробности восстановления после перелома ноги, из-за которого она впервые за последние 20 лет получила больничный лист. Об этом артистка рассказала kp.ru.

По словам Безруковой, ради оформления больничного она посетила поликлинику, в которой также последний раз была около 15-20 лет назад. Актриса отметила, что сейчас в Москве удобные и красивые учреждения, в которых работают внимательные врачи и нет очередей.

Артистка поделилась, что сейчас проходит лечение у мужа своей визажистки, который работает хирургом-ортопедом. Знаменитости регулярно делают все необходимые процедуры, благодаря которым восстановление протекает быстрее, чем обычно при таких травмах.

«К счастью, я не подвела ни один из театров, потому что я, как приглашенная актриса, играю еще в Театре комедии на Достоевской, у меня там три спектакля. Наш театр был в отпуске уже, и в Театре Комедии как раз я выпустила премьерный спектакль «Служебный роман», и я должна была отыграть очень много спектаклей», — призналась актриса.

В августе Ирина Безрукова сломала ногу. Знаменитость поделилась, что это оказался первый перелом в ее жизни. По ее словам, травма произошла случайно. Артистка поскользнулась и упала.

Ранее Ирина Безрукова стала актрисой МХАТа им. М. Горького.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!