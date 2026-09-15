Актриса Ирина Безрукова раскрыла подробности восстановления после перелома ноги, из-за которого она впервые за последние 20 лет получила больничный лист. Об этом артистка рассказала kp.ru.

По словам Безруковой, ради оформления больничного она посетила поликлинику, в которой также последний раз была около 15-20 лет назад. Актриса отметила, что сейчас в Москве удобные и красивые учреждения, в которых работают внимательные врачи и нет очередей.

Артистка поделилась, что сейчас проходит лечение у мужа своей визажистки, который работает хирургом-ортопедом. Знаменитости регулярно делают все необходимые процедуры, благодаря которым восстановление протекает быстрее, чем обычно при таких травмах.

«К счастью, я не подвела ни один из театров, потому что я, как приглашенная актриса, играю еще в Театре комедии на Достоевской, у меня там три спектакля. Наш театр был в отпуске уже, и в Театре Комедии как раз я выпустила премьерный спектакль «Служебный роман», и я должна была отыграть очень много спектаклей», — призналась актриса.

В августе Ирина Безрукова сломала ногу. Знаменитость поделилась, что это оказался первый перелом в ее жизни. По ее словам, травма произошла случайно. Артистка поскользнулась и упала.

Ранее Ирина Безрукова стала актрисой МХАТа им. М. Горького.