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Культура

Сын Виктора Цоя хочет получить права на бренд «Кино»

Сын Виктора Цоя Александр подал заявку на регистрацию товарного знака с лого «Кино»
Wikimedia Commons

Сын музыканта Виктора Цоя Александр подал заявку на регистрацию товарного знака «Кино». Об этом сообщает агентство «Москва».

Речь идет об изображении с логотипом группы «Кино». Сын артиста желает зарегистрировать символ в качестве товарного знака.

Группа «Кино» была основана в 1980-х годах. Соучредителем и руководителем группы был Виктор Цой, который написал тексты и музыку почти ко всем песням коллектива. Цоя не стало в 1990 году. Он попал в ДТП.

В мае 2023 года участники группы «Кино» признались, что в ближайшее время можно не ждать фильмов про них. По словам сына экс-солиста группы Виктора Цоя Александра, музыкантов не устраивают сценарии.

В мае 2025-го солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила, что сейчас невозможно создать хороший фильм про Виктора Цоя. Артистка заявила, что поколение, знавшее реального лидера группы «Кино», «ушло в небытие». Она считает, что молодежь не сможет передать настоящий характер коллеги и сделает из него «плакатную фигуру».

Арбенина рассказала, что Цой был абсолютно застенчивым человеком. Певица также высмеяла идею гастролей с голограммой музыканта. Она считает нечестным поступать так с человеком, которого давно нет.

Ранее сообщалось, что «Король и Шут» и «Кино» вошли в рейтинг любимых исполнителей школьников.

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