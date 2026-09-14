Лада Дэнс о моде на 90-е: «Такой психологический момент»

Певица Лада Дэнс высказалась о возвращении интереса общества к теме 90-х, назвав главными причинами цикличность и ностальгию. Об этом она рассказала в беседе с «Леди Mail».

«Мне кажется, дело в цикличности. Так же через тридцать лет в моде будет то, что актуально сегодня. Это, наверное, такой психологический момент — каждому поколению свойственно ностальгировать по прошлому, это нормально. Ну и нельзя отрицать тот факт, что сегодня, в эру искусственного интеллекта и клипового мышления, людей ожидаемо потянуло на что-то олдскульное — настоящее и искреннее», — заявила Дэнс.

По мнению певицы, людям свойственно тянуться к признанному и понятному искусству. Артистка объяснила, что походы в музеи, театры и оперы переносят людей в прошлое и вдохновляют.

Дэнс также отметила, что в 90-е музыка делалась от души, а не только ради материальной выгоды, как в большинстве случаев сейчас. Песни того времени были позитивными, а также имели интересные тексты со смыслом. Певица считает, что людям, которые выросли на этом творчестве и искренне полюбили его, такая музыка будет нравится всю жизнь.

Однако артистка считает неправильным сравнивать эстраду 90-х с современной. По ее мнению, сегодня на сцене тоже есть много интересных исполнителей, которые создают «колоссальную конкуренцию».

В марте музыкальный критик Сергей Соседов признался, что не ностальгирует по нулевым и не понимает всеобщего восторга от этого времени. По его мнению, настоящим расцветом музыкальной индустрии стал период 90-х годов, а в нулевые российский шоу-бизнес столкнулся с крахом и творческим кризисом. Критик отметил, что в 2000-е не было создано ни одного достойного хита, а российские артисты активно старались противостоять западному шоу-бизнесу.

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