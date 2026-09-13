Зрителям отказались возвращать деньги за концерт Канье Уэста в Петербурге

Зрители концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге массово не могут вернуть деньги за билеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пострадавших.

По их словам, они создали общий чат, в котором насчитывается уже более 500 человек. Они подали жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру.

По словам одной из пострадавших, она приобрела билет за 55 тысяч рублей на выступление 10 октября еще 18 августа, но при попытке вернуть средства ей просто не отвечают.

«Многие зрители утверждают, что их заявления на возврат денег отправляют от одной компании к другой. Агентство Say Agency, которое указано организатором концерта, заявляет, что за возвратом нужно обращаться к билетному оператору. При этом в «Интикетс», в свою очередь, отвечают, что деньги уже переданы организатору, поэтому зрителям следует обращаться туда», – говорится в публикации.

По словам зрителей, из-за неопределенности в проведении концертов рэпера многие уже понесли дополнительные расходы на дорогу и проживание.

Концерты Канье Уэста были запланированы в Петербурге на 10 и 11 октября, площадкой должна была стать «Газпром Арена». Однако 24 августа представители стадиона заявили, что у них не было каких-либо подписанных договоренностей с организатором, поэтому концерт рэпера не пройдет на их площадке.

Как утверждала генеральный директор Say Agency Анна Субчева, проведение концерта в Санкт-Петербурге было согласовано, но потребовались дополнительные документы. В данный момент эти бумаги находятся на проверке. Генеральный директор Say Agency уверила, что организаторы вернут билеты в случае необходимости.

Say Agency не рассматривает перенос на другую площадку. Субчева объяснила, что организаторы не хотят менять сцену из-за климатических условий города.

Ранее нарушения обнаружили у организатора концертов Канье Уэста.