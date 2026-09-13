«Сумерки» вошли в топ-10 фильмов российского осеннего кинопроката

Первая часть «Сумерек» вошла в топ-10 фильмов кинопроката в России в сентябре

Первая часть франшизы «Сумерки» оказалась в десятке лидеров российского кинопроката в сентябре. Об этом сообщает РИА со ссылкой на Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) Фонда кино.

«Сумерки» оказались на седьмом месте в сентябрьском прокате, собрав более 44 миллионов рублей. В топ-10 также вошли летние премьеры — «Последний богатырь. Колобок», «Лунтик. Обратная сторона Луны» и «Мятеж».

С сентября в России начались повторные показы франшизы «Сумерки». «Сумерки. Сага. Новолуние» представят 5 ноября, «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» — 10 декабря, а «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» — 11 февраля 2027.

Премьера первых «Сумерек» впервые состоялась в ноябре 2008 года. Режиссером картины стала Кэтрин Хардвик. Она сняла проект по одноименному роману писательницы Стефани Майер. В главных ролях: Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон. Фильм собрал более $393 миллионов по всему миру.

В сентябре 2026 года Паттинсон пожаловался на унизительный опыт во время съемок «Сумерек». По словам знаменитости, на гонорары от «Сумерек» он смог купить автомобиль своей мечты детства — Shelby Mustang GT350. Однако винтажный «Мустанг» принес ему массу неприятностей. Машина часто не заводилась и ломалась.

Ранее Кристен Стюарт спустя годы выбрала сторону в споре фанатов «Сумерек».