Розенбаум рассказал, почему не будет писать песни про СВО

Певец Розенбаум признался, что не хочет добавлять публицистику в творчество

Певец, поэт и композитор Александр Розенбаум признался РИА Новости, что не планирует писать песни, посвященные событиям специальной военной операции на Украине.

Розенбаум объяснил, что не любит публицистику в творчестве. Поэтому он не хочет затрагивать конкретные события в произведениях.

«Чем отличается подвиг бойца на СВО от подвига бойца во время Фермопильского сражения? Есть общечеловеческие законы и духовные ценности. В последнее время я написал три-четыре песни о войне, они были созданы на определенном материале», — поделился артист.

Розенбаум отметил, что у него есть музыка, затрагивающая тему войны. Он назвал это явление ужасным. Композитор подчеркнул, что хочет мира для людей.

«На войне, конечно, есть не только красный и черный — цвета крови и кончины, есть и голубой, и фиолетовый, серо-буро-малиновый, и свадьбы играют, и любовь крутят — такова жизнь. Но эта жизнь ненормальна для человека», — рассказал музыкант.

Ранее Путин заявил об особой манере исполнения Розенбаума в юбилей.