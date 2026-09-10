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Культура

Поддержавшую русский язык певицу Настю Каменских внесли на сайт «Миротворец»

Певицу Настю Каменских внесли в базу «Миротворца»
Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом)/YouTube

Украинскую поп-певицу Настю Каменских из дуэта «Потап и Настя» внесли в базу «Миротворца». Об этом сообщает ТАСС.

В карточке певицы отмечается, что она была внесена в базу из-за «участия в актах гуманитарной агрессии против Украины, а также в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в республике».

До этого Каменских перешла на русский язык в соцсетях из-за политических причин. По словам певицы, она больше не поддерживает происходящее на Украине и не хочет демонстрировать патриотизм таким образом. Она добавил, что говорит на русском с детства.

Также сообщалось, что украинского певца и рэпера Потапа (настоящее имя — Алексей Потапенко), известного по дуэту с Настей Каменских, могут лишить звания заслуженного артиста Украины из-за того, что он продолжает использовать в своей речи русский язык и «демонстрирует пренебрежение украинскому». Соответствующая петиция появилась на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее украинская писательница возмутилась, что жители Киева переходят на русский язык.

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