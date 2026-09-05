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Культура

«3 сентября»: Михаил Шуфутинский удостоился звания народного артиста России

Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России
Евгений Одиноков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ певцу Михаилу Шуфутинскому. Об этом говорится в указе президента.

«Шуфутинскому Михаилу Захаровичу — артисту, композитору, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в тексте документа, подписанного 3 сентября.

Михаил Шуфутинский является известным советским и российским эстрадным исполнителем, пианистом и представителем жанра русского шансона.

Широкую популярность ему принесла композиция «Третье сентября», которая со временем приобрела статус интернет-мема и неофициального праздника.

Артист уже многие годы выступает на российской сцене и выпустил множество альбомов. Ранее он был награжден званием заслуженного артиста России.

Другим указом глава государства наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» телеведущую Арину Шарапову.

Ранее Шуфутинский раскрыл, как изменился шансон за его карьеру.

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