«3 сентября»: Михаил Шуфутинский удостоился звания народного артиста России

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ певцу Михаилу Шуфутинскому. Об этом говорится в указе президента.

«Шуфутинскому Михаилу Захаровичу — артисту, композитору, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в тексте документа, подписанного 3 сентября.

Михаил Шуфутинский является известным советским и российским эстрадным исполнителем, пианистом и представителем жанра русского шансона.

Широкую популярность ему принесла композиция «Третье сентября», которая со временем приобрела статус интернет-мема и неофициального праздника.

Артист уже многие годы выступает на российской сцене и выпустил множество альбомов. Ранее он был награжден званием заслуженного артиста России.

Другим указом глава государства наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» телеведущую Арину Шарапову.

Ранее Шуфутинский раскрыл, как изменился шансон за его карьеру.