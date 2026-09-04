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Культура

Новый сериал с Биковичем и Пересильд раскроет, кто управляет Москвой на самом деле

Сериал «Тайный город» с Биковичем и Пересильд выйдет 23 ноября
Пресс-служба Кинопоиска

Премьера сериала «Тайный город», который покажет скрытую сторону Москвы, состоится 23 ноября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Один из главных героев — сама Москва. По сюжету, три древние цивилизации избрали город своей столицей: Дом Навь обосновался в «Сити», Людь — в Зарядье, а Чудь — на Северном речном вокзале.

В центре сюжета — Артем (Олег Савостюк), случайно ставший свидетелем загадочного происшествия. Оно открывает ему дверь в скрытую Москву, которая существует по своим законам. Расследование поручают опергруппе под управлением принципиального подполковника Андрея Корнилова (Алексей Гуськов). Зрителей также ждет встреча с лидерами трех домов: Сантьягой (Юрий Колокольников), Всеславой (Юлия Пересильд) и Францем де Гиром (Андрей Мерзликин), а также загадочным Любомиром (Лео Канделаки).

В проекте участвуют Милош Бикович, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Андрей Мерзликин, Лео Канделаки, Алексей Гуськов, Олег Савостюк, Диана Пожарская, Мария Андреева, Евгений Чебатков, Павел Чинарев и другие.

Режиссер — Андрей Туманов. Сценарий создали Александр Талал, Маруся Трубникова и Виктория Островская.

Ранее сообщалось, что Евгений Цыганов и Виктория Исакова снимутся в продолжении «Фишера».

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