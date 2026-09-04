Вдова Караченцова заявила о возвращении Ефремова в кино после перерыва

Актриса Людмила Поргина заявила «Газете.Ru», что Михаил Ефремов вернется в кино после перерыва. По ее словам, коллеге нужно время для поиска себя на театральной сцене.

Поргина отметила, что поддерживает выбор Ефремова в пользу театра. Она призналась, что ее муж тоже всегда ставил спектакли на первое место, а в кино снимался в свободное время.

«Он (Михаил Ефремов. — прим. «Газета.Ru») понял, что кино его отвлекает, а в театре он репетирует роли, работает с режиссером. Он уверен, что позиция его правильная, и я тоже так считаю. Мой Коля (муж Людмилы Поргиной Николай Караченцов. — прим. «Газета.Ru»), когда снимался, всегда ставил цель — кино не должно мешать спектаклям в театре, потому что там у него была главная жизнь. Поэтому он все строил так, чтобы можно было вырваться на съемки, но только не терять работу в театре», — призналась Поргина.

Актриса заверила, что Ефремов обязательно вернется к съемкам в кино, когда придет время.

«Конечно [вернется в кино]. Он же только недавно вернулся свободным человеком, поэтому ищет себя в репертуаре, режиссуре, чтобы быть событием в театральной жизни», — заявила Поргина.

Михаил Ефремов был заявлен в касте нового проекта Александра Баршака «Отец, еще отец». Он должен был играть главную роль вместе с Данилой Козловским. Однако, по данным СМИ, Ефремов отказался от этих и других съемок в кино, так как сосредоточился на работе в театре Никиты Михалкова.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов сыграет в спектакле Надежды Михалковой.