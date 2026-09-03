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Культура

Петр Буслов проговорился о тайных съемках нового «Бумера»

Режиссер Буслов намекнул, что снимет фильм «Бумер. Начало»
«Кинокомпания СТВ»

Режиссер Петр Буслов проговорился о якобы ведущихся тайных съемках новой части фильма «Бумер». Об этом пишет kp.ru со ссылкой на интервью кинематографиста «Ведомостям».

«Знаете, кстати, что будет «Бумер. Начало»? Только Члиянцу не говорите», — сказал он, имея в виду продюсера Сергея Члиянца.

Также Буслов попросил не расспрашивать его о подробностях сюжета картины.

В 2003 году дипломный фильм Петра Буслова «Бумер» принес всероссийскую популярность Андрею Мерзликину, Сергею Горобченко и Максиму Коновалову. В картине также сыграл Владимир Вдовиченков, до этого появившийся в похожей роли в криминальной драме «Бригада».

Фильм рассказывает о четырех друзьях-бандитах из Москвы, которые после случайного конфликта на дороге и перестрелки должны бежать из города на черном автомобиле — «бумере».

Ранее продюсер «Бумера» ответил на упрек Кологривового о романтизации криминала.

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