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Культура

Венецианский кинофестиваль начался с вручения почетного приза актеру Джорджу Клуни

Клуни получил почетного «Золотого льва» на открытии Венецианского кинофестиваля
Yara Nardi/Reuters

Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни получил почетного «Золотого льва» на открытии 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Об этом пишет «Фонтанка».

Фестиваль открылся с вручения Клуни почетного приза за карьерные достижения. Артист неоднократно участвовал в фестивале как актер и представлял свои режиссерские работы, которые получали различные награды. Венецию Клуни также выбрал местом своей свадьбы с Амаль Аламуддин. Она сопровождала его на церемонии вручения награды во Дворце кино на острове Лидо.

На открытии показали конкурсный фильм «Чернила» (Ink, 2026) британского режиссера Дэнни Бойла, известного по картинам «На игле» и «Миллионер из трущоб». Новая лента посвящена медиамагнату Руперту Мердоку.

В основной конкурс фестиваля вошел 21 фильм. Они претендуют на главные награды, включая «Золотого льва», «Серебряного льва», Кубок Вольпи за лучшие актерские работы и премию за лучший сценарий.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что Амаль Клуни появилась на открытии Венецианского кинофестиваля в черном облегающем платье со сборками. Образ дополнили серьги, кольцо и браслет с бриллиантами, а также сумка-клатч и туфли с острым мысом. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с розовой помадой. Джордж Клуни вышел на публику в классическом черном костюме, белой рубашке и бабочке. В кадре актер обнимал супругу и держал за руку.

Ранее Джорджа и Амаль Клуни с детьми засняли на яхте у виллы на Комо.

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