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Культура

Кологривый ответил на обвинения во вспыльчивости: «Это все обман»

Актер Никита Кологривый заявил, что не является вспыльчивым человеком
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актер Никита Кологривый в беседе с kp.ru признался, что не является вспыльчивым человеком.

Кологривый заявил, что утверждения о его проблемах с агрессией – это слух.

«Посмотрите на меня, я в очках. Сразу понятно, ну какой я вспыльчивый? Ни в коем разе, это все обман», — отметил артист.

Никита Кологривый сыграл Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и Емелю в фильме «По щучьему велению». Он стал известен после серии скандалов с ним.

В январе 2024 года Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Ранее продюсер «Бумера» ответил на упрек Кологривового о романтизации криминала.

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