Американская певица, композитор и икона кантри-музыки Долли Партон умерла на 81-м году жизни. Об этом сообщил ее племянник Брайан Сивер в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Сивера, Долли Партон много лет назад попросила именно его объявить о ее смерти.

«Я был главой ее службы безопасности более двух десятилетий, до меня эту должность занимал мой отец Ларри. И я представлял себе тяжесть этого момента, но по-настоящему не ощущал ее до сих пор», — признался он.

В сентябре 2025 года Долли Партон из-за болезни отменила свое шоу, а в мае 2026 года — серию выступлений в концертной резиденции в Лас-Вегасе.

21 августа Партон поделилась новостями о своем здоровье, отметив, что ее состояние ухудшилось в марте 2025 года — после смерти ее мужа Карла Дина.

«Я сталкиваюсь с некоторыми проблемами со здоровьем, на которые просто не обращала внимания, когда присматривала за Карлом. Знаете, это не первый раз, когда мне приходится справляться с чем-то подобным. Еще в начале 80-х я несколько месяцев страдала от женских болезней, в то же самое время я боролась со своим весом, так что не то чтобы у меня не было проблем со здоровьем», — рассказывала она.

При этом она заверила, что поправляется и продолжает работать.

Долли Партон является самой продаваемой исполнительницей кантри-музыки всех времен — она продала более 160 миллионов альбомов по всему миру.

Ранее скончался что создатель «Лепрозория» и Dirty Йован Савович.