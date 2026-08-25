Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииНаводнение в Непале
Культура

Машков назвал величайшее место на Земле

Актер Владимир Машков похвалил природу Камчатки
Всероссийское театральное общество

Актер и режиссер Владимир Машков в интервью порталу «Кроноцкий заповедник» восхитился природой Камчатки.

Машков назвал Камчатку величайшим и уникальнейшим местом на Земле.

«Ничего подобного нет нигде. Здесь можно прикоснуться к настоящей природе практически рукой. За 2-3 часа я увидел четыре самки с детенышами, причём у каждой стабильно по три медвежонка. Это незабываемое зрелище, хочется сюда возвращаться и возвращаться», — поделился артист.

Машков рассказал, что посетил Камчатку во второй раз. Впервые он там побывал несколько лет назад. Артист признался, что местные просторы вызывают у него желание возвращаться туда снова и снова. Он также захотел поработать волонтером на Камчатке.

Владимир Машков является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и театра «Современник», а также лауреатом премий «Ника», «Золотой орел», «ТЭФИ». В 2010-м актер удостоился звания народного артиста России. Он снимался в таких фильмах, как «Вызов», «Экипаж», «Ликвидация», «Папа», «Питер FM».

Ранее Евгений Миронов стал народным артистом Республики Адыгея.

 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 августа. Крупный налет БПЛА на Ростовскую область, бесплатная МРТ и фальшивые письма о зачислении
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!