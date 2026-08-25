Машков назвал величайшее место на Земле

Актер и режиссер Владимир Машков в интервью порталу «Кроноцкий заповедник» восхитился природой Камчатки.

Машков назвал Камчатку величайшим и уникальнейшим местом на Земле.

«Ничего подобного нет нигде. Здесь можно прикоснуться к настоящей природе практически рукой. За 2-3 часа я увидел четыре самки с детенышами, причём у каждой стабильно по три медвежонка. Это незабываемое зрелище, хочется сюда возвращаться и возвращаться», — поделился артист.

Машков рассказал, что посетил Камчатку во второй раз. Впервые он там побывал несколько лет назад. Артист признался, что местные просторы вызывают у него желание возвращаться туда снова и снова. Он также захотел поработать волонтером на Камчатке.

Владимир Машков является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и театра «Современник», а также лауреатом премий «Ника», «Золотой орел», «ТЭФИ». В 2010-м актер удостоился звания народного артиста России. Он снимался в таких фильмах, как «Вызов», «Экипаж», «Ликвидация», «Папа», «Питер FM».

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