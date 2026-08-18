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Культура

Театральный фестиваль «Специфик» собрал 10 тысяч зрителей

В Нижнем Новгороде прошел четвертый театральный фестиваль «Специфик»
Пресс-служба фестиваля

В Нижнем Новгороде прошел четвертый театральный фестиваль «Специфик». Как рассказали «Газете.Ru» организаторы, за два уикенда его спектакли посетили 10 тысяч зрителей.

Всего в программе состоялось 33 показа по текстам русской классики на шести городских площадках. В фестивале приняли участие шесть театральных режиссеров и более 50 актеров и исполнителей, работавших с городскими пространствами и коллективной памятью.

В 2026 году зрители увидели спектакли «Господа Головлевы» на Гребном канале (режиссер Юрий Квятковский), «Вишневый сад. Последняя вечеринка» в бывшем ночном клубе Z-Top (режиссер Денис Парамонов), «Дни Турбиных» на трамплине К-60 (режиссер Филипп Гуревич), «Чайка» на пляже полуострова Печерские пески (режиссер Сергей Тонышев), «Мы» в ИТ-кампусе НЕЙМАРК (режиссер Владимир Данай), «Из путешествия Базарова» (режиссер Кирилл Вытоптов).

«Мы внимательно наблюдаем за городом: пытаемся почувствовать, какие истории в нем рождаются и как меняются пространства, с которыми люди имеют большую эмоциональную связь. Именно город предлагает нам сценарный план, от которого мы идем к драматургии, и когда место силы встречается с классическим текстом, возникает большое художественное высказывание», — рассказывает основатель и генеральный продюсер фестиваля Евгений Пыхтин.

Одним из ключевых направлений нового сезона стала работа с приглашенными киноактерами. В спектаклях фестиваля приняли участие Аглая Тарасова, Филипп Ершов и Дмитрий Белякин.

«Нам хотелось увидеть их не на экране или красной дорожке, а в живом театральном процессе, где вместе с режиссерами и нижегородскими артистами они создают для зрителя новый уникальный опыт», — добавляет Пыхтин.

Проект реализует Центр театрального мастерства при грантовой поддержке «Команды креативных практик» АНО «Центр 800».

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья смогут увидеть лучшие спектакли России.

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