«Сравнивать эти две версии неуместно»: Алсу о кавере Евы Власовой на свой хит

Певица Алсу оценила кавер-версию артистки Евы Власовой на свой хит 2003 года «Вчера». Новую песню она оценила в интервью Герри Ивашенко из «PROпуск ТВ».

Алсу одобрила кавер и призналась, что исполнение этой песни Власовой было ее идеей.

«Получился такой крутой кавер, который я сама с огромным удовольствием слушаю! Я рада успеху Евы и тому, что у моей песни теперь вторая жизнь», — поделилась Алсу.

По словам Алсу, сравнивать этот трек с оригиналом неуместно, поскольку с момента релиза прошло много лет. Тем не менее, считает артистка Еве удалось максимально попасть в настроение аудитории, сделав совершенно иную версию «Вчера».

Не так давно трек официально вышел на всех площадках, набрал популярность среди пользователей соцсетей и продвигается вверх в музыкальных чартах. Под звук «Вчера» опубликовано уже более 200 тысяч видео в соцсетях — пользователи выкладывают видео о дружбе, любви и снимают контент под проливным дождем.

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