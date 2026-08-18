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Культура

«Споет песню на русском»: в Госдуме назвали условие для встречи Путина и Канье Уэста

Депутат Журова: Канье Уэст для встречи с Путиным должен спеть «Седую ночь»
Javier Rojas/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если исполнит песню «Седая ночь» на русском языке. Об этом РИА Новости заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я не удивлюсь, если эта встреча состоится. Тут, конечно, вопрос к президенту, к его графику. Думаю, что если Канье споет песню на русском — подумаем о такой встрече», — сказала парламентарий.

Журова добавила, что искусственный интеллект хорошо потрудился над песней «Седая ночь» в исполнении рэпера. При этом Путин обладает определенным талантом убеждения, в связи с чем Уэст может «сделать сюрприз» и спеть ее во время концерта в России, отметила депутат.

Канье Уэст проведет два концерта в России в рамках своего мирового турне, которые запланированы на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Выступление пройдет на стадионе «Газпром Арена». Генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева рассказала, что музыкант выразил желание встретиться с Путиным.

Ранее стало известно, сколько налогов в России заплатит Канье Уэст после выступления.

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