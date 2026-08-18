Умерла заслуженная артистка России Наталья Бизева

Заслуженная артистка России, актриса московского цыганского театра «Ромэн» Наталья Бизева скончалась 16 августа в возрасте 81 года. Об этом РИА Новости сообщил художественный руководитель театра Николай Сергиенко.

По его словам, Бизева уже долгое время не появлялась на сцене.

Бизева была потомственной актрисой «Ромэна»: ее родители — заслуженный артист РСФСР Василий Бизев и актриса Валентина Вербицкая — также работали в театре. На сцену Наталья Бизева впервые вышла в пять лет — она сыграла в спектакле «Кровавая свадьба».

В 1984 году она окончила ГИТИС. Бизева сыграла в фильмах и телепостановках «Дети подземелья», «Цыганское счастье», «Трефовый король», «Больше, чем любовь», а также исполнила роли в спектаклях «Цыганка Аза», «Цыганская легенда», «Четыре жениха», «Живой труп», «Любовь по-цыгански» и других.

Прощание с Натальей Бизевой пройдет 20 августа в театре «Ромэн». Гражданская панихида начнется в 11:00, отпевание — в 12:30 в Храме всех святых на Соколе. Сергиенко утверждает, что артистку похоронят рядом с мужем и родителями.

До этого американская актриса Хайден Панеттьери, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», умерла в возрасте 36 лет. После рождения ребенка от украинского боксера Владимира Кличко, Панеттьери столкнулась с тяжелой послеродовой депрессией. Позднее она рассказывала о многолетней зависимости от алкоголя и наркотиков, которая серьезно сказалась на ее здоровье и личной жизни. В 2018 году Панеттьери и Кличко окончательно расстались, их дочь осталась жить с отцом.

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