Умерла мать звезды «Гарри Поттера»

Шотландская актриса Филлида Ло скончалась в 94 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на менеджера артистки Джеки Легго.

«Она мирно скончалась дома в окружении семьи», — рассказал Легго.

Филлида Лоу родилась в Глазго в семье шотландского публициста Уильяма Лоу и домохозяйки Мегси Лоу. Позже ее родители развелись. После учебы в пансионате она поступила в театральный вуз на художника, но стала актрисой. Она дебютировала в кино в 1964 году в картине «Играем в школу».

В фильмографии Лоу более 100 проектов. Она снималась в картинах «Зимний гость», «Машина времени», «Путь к вечной жизни», «Дэнни Цепной пес», «Мисс Поттер», «Питер Кингдом вас не бросит», «Война Фойла», «Пуаро», «Чисто английские убийства», «Страна фей», «Анна Каренина», «Эмма».

В 1998 году актрису номинировали на премию Chlotrudis Awards в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Зимний гость». В 2014 году она удостоилась почетного ордена Британской империи.

В 1957 году Лоу вышла замуж за английского актера Эрика Томпсона. В 1982 году ее супруг скончался. В их браке родились две дочери: оскароносная актриса Эмма Томпсон и артистка Софи Томпсон. Обе из них сыграли во франшизе о Гарри Поттере.

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