Мария Аронова вернется к доске в частной школе в сентябре

Актриса Мария Аронова вернется к роли учительницы в частной школе 1 сентября. Трейлер второго сезона сериала «Олдскул» представили «Газете.Ru» онлайн-кинотеатры PREMIER и START.

Учительница математики Мария Павловна Трифонова (Аронова) в первом сезоне перешла работать в современную частную школу «Фаворит» и увлекается романом с завхозом Михаилом (Игорь Хрипунов). Однако гонка за ее сердце еще не завершена, ведь в школе появляется второй завхоз — Леонид (Ефим Шифрин), давний поклонник и друг Марии Павловны, не теряющий надежды на взаимность возлюбленной. Сама Мария Павловна, наладив в первом сезоне отношения с внучкой Настей (Таисья Калинина), в новом сезоне приступает к окончательному примирению с дочерью.

В о втором сезоне директор (Павел Савинков) остается один и переживает кризис весьма необычным образом — примеряет подростковый стиль и начинает ездить по школе на электросамокате. Наталья Николаевна (Надежда Жарычева) возвращается с ретрита в Таиланде достаточно «просветленной», чтобы задуматься стоит ли ей оставаться в «Фаворите». Неожиданные школьные романы в это время завязываются не только между старшеклассниками, но и между учителями и родителями учеников.

Режиссером-постановщиком второго сезона вновь выступил Александр Жигалкин.

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