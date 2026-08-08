Ведущая американских новостей заснула в прямом эфире: «Это кошмар»

Ведущая американского канала FOX13 Доминик Диллон заснула в прямом эфире. Видео со спящей женщиной завирусилось в сети, пишет Today.

На разошедшемся по соцсетям ролике видно, как во время прямого эфира Диллон дремлет с закрытыми глазами и головой, подпертой руками. В это время метеоролог зовет ее с другого конца студии, пытаясь разбудить.

«Я открыла глаза, кадр уже переключили, и я не могла поверить, что это случилось со мной. Я была в ужасе, щипала себя под столом, думала, что это какой-то ночной кошмар», — делится с журналистами она.

Телеведущая объяснила, что виной всему бессонная ночь — вечером перед инцидентом ее муж работал в две смены на железной дороге, а она пыталась уложить двухлетнюю и восьмимесячную дочерей спать.

«У моей 8-месячной дочери резались зубки, и я не могла ее успокоить. Дала ей какое-то лекарство от прорезывания зубов, но ничего не помогало. Я уложила ее около 11 часов вечера, и у меня оставались пара часов отдыха перед тем, как вставать и идти на работу», — вспоминает Диллон.

Обычно телеведущая просыпается в 1.30 ночи, чтобы готовиться к своей утренней смене — с 4.30 до 5.50 утра. По словам Диллон, присутствующие на площадке продюсеры не заподозрили, что она заснула.

«Они думали, я просто смотрю в свой планшет, потому что кто же засыпает за одну минуту, сидя перед камерами?» — говорит она.

Телеведущая подчеркнула, что на волне популярности этого ролика получила исключительно положительную реакцию от зрителей, поддержавших молодую мать.

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