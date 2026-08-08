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Культура

Ведущая американских новостей заснула в прямом эфире: «Это кошмар»

Телеведущая Диллон заснула в прямом эфире после бессонной ночи с младенцем
FOX13

Ведущая американского канала FOX13 Доминик Диллон заснула в прямом эфире. Видео со спящей женщиной завирусилось в сети, пишет Today.

На разошедшемся по соцсетям ролике видно, как во время прямого эфира Диллон дремлет с закрытыми глазами и головой, подпертой руками. В это время метеоролог зовет ее с другого конца студии, пытаясь разбудить.

«Я открыла глаза, кадр уже переключили, и я не могла поверить, что это случилось со мной. Я была в ужасе, щипала себя под столом, думала, что это какой-то ночной кошмар», — делится с журналистами она.

Телеведущая объяснила, что виной всему бессонная ночь — вечером перед инцидентом ее муж работал в две смены на железной дороге, а она пыталась уложить двухлетнюю и восьмимесячную дочерей спать.

«У моей 8-месячной дочери резались зубки, и я не могла ее успокоить. Дала ей какое-то лекарство от прорезывания зубов, но ничего не помогало. Я уложила ее около 11 часов вечера, и у меня оставались пара часов отдыха перед тем, как вставать и идти на работу», — вспоминает Диллон.

Обычно телеведущая просыпается в 1.30 ночи, чтобы готовиться к своей утренней смене — с 4.30 до 5.50 утра. По словам Диллон, присутствующие на площадке продюсеры не заподозрили, что она заснула.

«Они думали, я просто смотрю в свой планшет, потому что кто же засыпает за одну минуту, сидя перед камерами?» — говорит она.

Телеведущая подчеркнула, что на волне популярности этого ролика получила исключительно положительную реакцию от зрителей, поддержавших молодую мать.

Ранее Тодоренко сообщила, что впервые за 11 месяцев смогла поспать пять часов подряд.

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