Адвокат объяснил, что грозит театру Кадышевой после денежного иска

Адвокат Евгений Колоколов рассказал, что грозит театру Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» после денежного иска, поданного Российским авторским обществом. Специалиста цитирует aif.ru.

РАО обвинило театр Кадышевой в нарушении условий лицензионного соглашения и выставило иск на 100 тысяч рублей — коллектив не предоставил отчеты о доходах и исполненных произведениях за четвертый квартал 2023 года.

По словам Колоколова, очетность — прямое требование статьи 1243 Гражданского кодекса РФ, поскольку без данных о программе концерта и выручке РАО не может корректно распределить вознаграждение между правообладателями. Он отметил, что сам по себе иск на сто тысяч рублей не означает, что театр признан нарушителем.

«Суд будет изучать договор, отчетность и доказательства. Однако непредставление отчетности серьезно осложняет позицию ответчика, ведь именно эти документы позволяют подтвердить корректность расчета вознаграждения. В случае подтверждения претензий театру грозит не только взыскание суммы, но и судебные расходы», — уточнил адвокат.

Ранее создатели «Леди Баг» подали почти 100 исков в России.